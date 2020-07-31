懷恩堂現場最新直擊

前總統李登輝今年2月在家中進食時不慎嗆咳，緊急送到台北榮民總醫院檢查，發現有吸入性肺炎及心臟衰竭，經過數個月全力救治，昨(30日)晚間在北榮安詳辭世，享耆壽98歲。李登輝的遺體昨晚已被護送至懷恩堂冰存，追思事宜由總統府和家屬商定後辦理。

而前總統夫人曾文惠昨中午赴台北榮總探視丈夫後，直到凌晨12點左右，才在隨扈和看護的攙扶下回到翠山莊住處。根據《中天電視》報導，今(31日)早只見隨扈拿著袋子出門，曾文惠仍還在家中。

(中時新聞網)