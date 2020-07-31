統一超商30日晚間提早公布半年報，上半年合併營收為1245.42億元，年減0.39％；歸屬於母公司稅後淨利50.92億元，創下近四年新低，年減7.39％；每股稅後盈餘4.9元，也少於去年同期的5.29元。統一超表示，主要是新冠肺炎疫情影響菲律賓及大陸海外事業，加上去年轉投資認列一次性的財政返還所致。

此外，統一超第二季合併營收614.93億元，年減3.84％；毛利率從去年的34.29％下滑至33.74％；營業利益25.83億元，年減23％；歸屬於母公司稅後淨利25.37億元，年減2％；每股稅後盈餘2.44元，亦少於去年同期的2.49元。

統一超強調，獲利衰退的主因來自海外轉投資菲律賓7-ELEVEN。截至今年6月底，菲律賓有2,930家7-ELEVEN，相當於台灣總店數的一半，原先是統一超的「金雞母」，但今年疫情爆發後，因配合當地政府封城管制措施，至6月底仍有逾八成門市無法正常營運，展店計畫也停滯，衝擊不小。

至於中國大陸部分，統一超指出，目前上海、浙江合計164家7-ELEVEN，以規模來說影響程度沒有菲律賓大，但受疫情影響，在當地投資的物流事業運作上也受衝擊。

不過，統一超強調，台灣7-ELEVEN持續展店並拓展新業務，上半年仍維持穩健成長。截至6月底全台7-ELEVEN總店數5,828店，今年來「淨增加」173店，統一集團董事長羅智先日前更宣示今年目標突破6,000店大關，換言之，下半年至少還要新開172店以上，展店速度相當快。

統一超並指出，上半年因應消費者減少外出，7-ELEVEN也強化社會廚房角色，自3月起啟動「就近買 安心吃」，並推出冷凍新店型，持續擴大嚴選素材鮮物新結構，並整合集團資源推出「Simple Fit」生活提案，推出多樣化輕食鮮食便當、個人化冷凍品與嚴選素材鮮物，推升整體鮮食營業額成長近6％。

此外，統一超上半年推出三波振興優惠券，成功帶動活動商品業績成長20～30％；另外在品牌聯名店、Big 7大型複合店帶動下，相關門市單店業績也成長10～20％。還有轉投資事業博客來、統一速達也受惠「宅經濟」，帶動網購及物流配送需求，營收穩定成長。

展望下半年，統一超表示，7-ELEVEN將持續推出創新店型、商品及服務，並掌握開學、中元節、中秋節等重大節令與活動商機。（新聞來源：工商時報─記者劉馥瑜／台北報導）

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