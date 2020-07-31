台虹(8039)受到匯兌損失影響，上半年稅後盈餘為2.5億元，年減8.76%，每股盈餘為1.2元，由於第3季進入傳統旺季，美系手機客戶新機拉貨啟動，台虹表示，第3季會比第2季好，下半年業績也會比上半年好，看好高頻相關需求，台虹高雄廠今年上半年進駐可以生產含LCP在內的高階機台將於7月開始試車，8月進入試量產。

台虹主要產品為軟性銅箔基板及保護膠片，主要廠區在台灣高雄，公司亦於大陸南通興建新廠，隨著5G時代來臨，蘋果等各大手機品牌廠今年下半年均有新款5G智慧型手機上市，5G手機需求可望自今年下半年引爆，台虹積極佈局高頻高速材料，高雄廠預計今年下半年將開始試產LCP等高階產品，為下半年及未來營運增添動能。

儘管上半年因新冠肺炎疫情導致客戶端需求疲弱，但台虹本業維持水準，其中第2季合併營收為20.55億元，季增27.32%，營業毛利4.67億元，季增37.35%，單季合併毛利率22.73%，季增1.66個百分點，稅後盈餘1.67億元，季增98.8%，單季每股盈餘0.8元；累計上半年合併營收為36.69億元，年成長6.35%，營業毛利為8.07億元，年成長17.64%，合併毛利率為22%，年增2.1個百分點，但受到匯兌損失影響，稅後盈餘為2.5億元，年減8.76%，每股盈餘為1.2元。

台虹高雄廠今年上半年進駐可以生產含LCP在內的高階機台已於7月開始試車，8月將進入試量產；大陸南通廠進駐的壓合機及塗佈機均已裝機完畢並開始量產，但受疫情影響，量產進度略受影響，南通廠現有2條壓合機及2條塗佈機，並以供應大陸手機廠為主，今年因市場需求未明，暫時不會再擴線，未來將視客戶需求逐步擴充，最大產能可做到高雄廠規模。

台虹表示，由於第3季進入傳統旺季，美系手機客戶新機拉貨啟動，第3季會比第2季好，下半年業績也會比上半年好。

(時報資訊)