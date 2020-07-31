美國第二季經濟重挫且疫情持續急升、區域內主要企業財報表現疲弱、德國經濟慘淡，加上美國總統川普提議延後11月大選，受此打擊，周四歐洲股市大跌逾2%。

周四收盤，泛歐Stoxx 600指數收跌2.16%，報359.52點，將本月以來的漲幅全數吐出。

德國DAX指數暴跌3.5%，跌幅最大。因家庭支出、企業投資與外銷出口受新冠肺炎疫情重創，德國第二季經濟較前一季萎縮10.1%，創下史上最大跌幅，並較經濟學家預期的更為惡化。

銀行、保險、汽車與能源等對景氣敏感的族群表現尤為疲弱，跌幅介於3.5%～4.3%。

英國駿懋銀行集團（Lloyds Banking Group plc）上半年虧損，股價重挫7.6%。西班牙對外銀行（BBVA）獲利近腰斬，股價暴跌8.1%。

德國福斯汽車（Volkswagen Group）上半年虧損並大砍股利，股價大跌6.13%。法國雷諾汽車（Renault S.A.）上半年淨損達72.9億歐元，創下歷史新高，股價重挫9.26%。

周四收盤，英國富時100指數收跌2.31%，收在5989點。法國CAC 40指數收跌2.13%，為4852點。義大利富時MIB指數跌3.28%，為19228點。西班牙IBEX 35指數收跌2.91%，為6996點。

(時報資訊)