「台中米娜」從警局出來後，見媒體拔腿就跑。（圖／民眾提供）

「台中米娜」在台中IKEA、三井OUTLET、國家歌劇院等景點，全裸拍攝一系列照片，上傳到Twitter，還邀請喜歡的粉絲可抖內(捐款)，還在在照片中標註「賣場露出」、「暴露狂」、「想…裸體在客廳看電視」等暗示字語引發熱議，警方根據賣場監視器拍到的車牌號碼，找到「台中米娜」與掌鏡人張姓廚師，兩人經傳喚到案說明，大約在8點27分時離開派出所，「台中米娜」穿全身黑，用連帽外套遮住頭部，一看到記者還有攝影機，一句話也沒說馬上拔腿奔跑，期間還差點跌倒，最後迅速跳上計程車離開。警方將依妨害風化等罪名函送法辦。

「台中米娜」曾在三井OUTLET拍照，但穿著透視白色洋裝未露點。(圖/翻攝自推特)

照片中，「台中米娜」本尊穿著全身黑，還戴上帽子，見到媒體就一路狂奔，不給拍到真面目，與之前大膽露點裸拍作風，完全不同，跑到預先叫好的計程車旁，便上車快閃離去。

「台中米娜」2020年3月在推特創立帳號，並放上自己的野外露出、情慾自拍等照片，還在自介上揭露自己的身體密碼「161/50/34D」，並說：「歡迎露出同好、情侶、夫妻、單女一起交流認識」，強調「露出照是興趣，作品分享，歡迎斗內（捐款）」，還留下自己的銀行匯款帳戶，短短4個月內就有2.8萬人追蹤。

日前還po上在台中IKEA內拍攝的裸照，還配上情慾文字「想...裸體在客廳看電視 裸體癱在沙發上放空 裸體躺在床上裸睡 想..把整個賣場當成自己家」等語，裸拍照片被媒體曝光後，29日緊急關閉推特帳號。

台中警方主動追查，先找到掌鏡的攝影師，但其真正職業是一名廚師，他到案後坦承，帳號是他設置，裸照也是他上傳，而「米娜」本人隨即也在晚間到案。她向警方供稱，會答應拍攝裸照的原因是因為「想紅」，裸照上傳網路後，自己甚至會上網欣賞，關注網友的留言，享受「網紅」有粉絲走紅的滋味。

「米娜」不僅觸妨害風化罪，恐面臨最重2年以下有期徒刑；協助拍攝、散布者則觸犯法條、及刑責，為涉嫌刑法第234、235妨害風化罪之公然猥褻罪，可處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

(中時新聞網)