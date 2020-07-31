如果人們繼續把「愛護地球」當作一個口號，而不是一個徹底實行的目標的話，目前有研究顯示，依照目前這樣的資源消耗速度，到2040年時，世界上將有90%的文明將會遭到毀滅，而且這其中的不可逆轉性十分高。

根據英國媒體《太陽報》報導指出，近日有一篇科學論文刊登在權威性極高的《自然》學術期刊上。內容指出，研究小組參照目前的人口增長率與資源消耗的速度，尤其是森林的消耗速度，經過計算後得知，在未來的20年至40年內，世界上有90%的文明會崩潰。該篇研究是由倫敦的艾倫．圖靈研究所與智利的塔拉帕卡大學物理學家共同完成的，這項研究甚至表明，未來100至200年內，世界上所有的森林都可能被地球抹去。

而根據估算，在人類文明出現以前，地球至少有著6000萬平方公里的森林，但是如今已經下降到4000萬平方公里，並且估算未來幾十年內還會更進一步的下降。

科學家們甚至在論文中寫道「難道人類要直到砍掉最後一顆樹，才會去正視濫伐樹木的影響嗎？這是非常不實際的想法！」

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(中時新聞網)