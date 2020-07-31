景甜最近在直播分享手術失敗經歷。（圖／翻攝自秒拍）

32歲女星景甜過去演出電影《金剛：骷髏島》、《環太平洋2：起義時刻》，星路扶搖直上的她最近在直播透露曾經做雙眼皮手術大失敗，雙眼浮腫難認，她也因此每天都很難過、憂鬱，呼籲想做微整形的粉絲一定要慎選整形醫生。

景甜2年前認戀大陸桌球手張繼科，去年6月景甜鬆口分手，寫下：「感恩曾經的相遇，願今後一切安好」。五官精緻的她多次捲緋聞爭議，3年前在拍《大唐榮耀》時還被觀眾批評她的「歐式雙眼皮」相當不自然，當時她未多說什麼，最近則在直播中認了「修修臉」。

景甜昨(30日)在直播中透露，過去因拍戲都要貼雙眼皮貼，結果導致過敏，有次她心一橫去做了「眼皮埋線」，未料大失敗，雙眼皮腫到出現「壕溝」，還自嘲像變成表情包裡的「悲傷蛙」，因此天天都很焦慮，提醒網友找整形醫生一定要謹慎，「我對我自己做過的這些事情，我懊悔難過呀，我每一天都想哭！我怎麼把自己給整殘了呢！」

(中時新聞網)