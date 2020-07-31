台股強強滾，6月累計開戶數達1,989.5萬戶，較去年底增約62.6萬戶，眾券商紛紛出活動或優化看盤軟體功能搶攻市占，其中，凱基證券結合防疫推開戶送foodpanda優惠券活動，加上在定期定額買股、存股結合借券、智慧條件下單及閃電下單等多元服務，6月開戶較前5月成長約2～3成，優於市場成長的11％。

據證交所資料顯示，證券交易累計開戶數在今年6月達1,989.5萬戶，較去年底增加約62.6萬戶。除了開戶數大增外，台股成交量也明顯增加，自今年3月23日逐筆交易撮合制度實施以來，4～6月上市台股日平均成交金額均在1,600億元以上，7月來日平均成交金額更高約2,277億元。

面對越來越多民眾參與台股市場，眾券商推出方案搶市，以在小資族群最夯的定期定額買股來說，凱基證券提供的投資標的超過200檔，傲居同業之冠，每月投資3,000元且在線上操作即可完成交易設定。

而在存股期間更可結合台股的借券服務，將持有的股票做出借，額外再賺取出借收入，活化閒置股票部位，如此可一次擁有股價上漲獲利、股息股利及借券收益的三重投資效益。

以看盤交易軟體來說，因應逐筆交易搶速度的交易方式，凱基證券的電子交易系統提供了智慧條件下單及閃電下單功能，如：觸價鋪價、條件觸價下單等，可協助投資人以簡易的方式達到快速下單的目的。

凱基證券「樂享財富 凱基開戶送好禮」活動進行中，除了開戶禮外，開戶後次月底前交易，交易金額每達10萬元可獲一次抽獎機會，詳情逕洽「凱基全球快e網」。

(工商 )