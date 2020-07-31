美股周三收紅、加上台積電ADR又大漲上來，台股周四在摩台指撐高結算下，以上漲181點收在12722點，成交量為2138億。

前陣子已講過，不必隨著美股短線大漲或大跌起舞而堵線過度追高殺低，目前美股不都仍處於高檔震盪嗎？故看法不變，只要在11月3日美國大選前、美股至少還能撐在高檔區間震盪的話，台股沿月線盤堅的格局未被破壞前，則短線劇烈震盪完，波段應仍有高點可期。

目前看來，應該還是距美國11月3日大選前後一段期間愈近，就愈比較需要留意是否會出現較大幅度的劇烈震盪整理。

(時報資訊)