《晨間解盤》莫隨大盤追高殺低(倫元投顧提供) 08:522020/07/31 時報資訊 倫元投顧提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股周三收紅、加上台積電ADR又大漲上來，台股周四在摩台指撐高結算下，以上漲181點收在12722點，成交量為2138億。 前陣子已講過，不必隨著美股短線大漲或大跌起舞而堵線過度追高殺低，目前美股不都仍處於高檔震盪嗎？故看法不變，只要在11月3日美國大選前、美股至少還能撐在高檔區間震盪的話，台股沿月線盤堅的格局未被破壞前，則短線劇烈震盪完，波段應仍有高點可期。 目前看來，應該還是距美國11月3日大選前後一段期間愈近，就愈比較需要留意是否會出現較大幅度的劇烈震盪整理。 (時報資訊) #台股 #解盤 #倫元投顧 也許您會感興趣 財經熱門新聞 張忠謀痛罵！李登輝拖住半導體赴陸腳步 台積電險被死敵超車 - 財經 網爆銀行10員工包牌中15.6億集體離職 台新銀回應了 - 財經 拚過台積電直攻3奈米？ 死敵Q2暴賺2千億還揭驚人強招 - 財經 高通華為大和解 5G響叮噹 - 財經要聞 - 工商時報 1分鐘讀財經》500檔除息變貼息悲劇 股利大翻車 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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