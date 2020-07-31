民進黨立委賴品妤在網路上人氣非常高，日前她在Instagram上曬出爆乳性感照片，讓不少網友大飽眼福。國民黨立委陳玉珍被問到此事時，則是大讚賴品妤很好笑青春無敵，也大方說「改天穿看看」，而她昨(30日)晚則是在臉書更換封面照，罕見曬出自己穿上低胸洋裝的美照，更大露事業線，讓不少人都相當驚嘆。

賴品妤在2014年的太陽花運動一戰成名，進入國會後吸引不少媒體目光，繼日前在議場內自己跌倒後，PO出辣照後再次引發話題，這次她身穿黑色深V小禮服，露出黑色蕾絲內衣，性感事業線更是一覽無遺，讓不少網友都直呼「太正」。

據《三立新聞網》報導，陳玉珍看見賴品妤性感照後，也大讚對方很好啊，青春無敵，至於被問及自己是否有可能嘗試類似穿搭，她則是大笑回應，「這樣可能...我的選民可能會...哈哈哈，不知道，改天穿看看好了」。而回應僅過一天的時間，陳玉珍昨就在臉書更換封面照，小露事業線的她，身穿洋裝，一改過去形象，讓不少網友都相當驚訝。

照片一曝光後，紛紛引起網友留言表示，「水喔！有自信就是美」、「玉珍，不習慣吧！變得很不一樣」、「有女人味，水噹噹」、「花木蘭！女中豪傑」、「可以強悍、可以溫柔的可愛女人」、「我雖然不是金門人，但深深以您為榮！」、「認真的女人最美麗」。

(中時新聞網)