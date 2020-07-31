前總統李登輝昨晚病逝，美國在台協會（AIT）今天降半旗，對李前總統的辭世表示最深切的哀悼。

AIT表示，李前總統是民主改革先行者，也是美國的夥伴和摯友。在李前總統的領導下，台灣在短短十多年間從戒嚴時期轉型成全面民主體制；李前總統也在其任內奠定了美台夥伴關係的基石，讓印太地區及全世界皆獲益甚多。作為美國愛荷華州立大學和康乃爾大學的校友，李前總統也體現了強健的美台人民情誼。

AIT指出，李前總統成功帶領台灣轉型成民主與自由的燈塔，並鞏固美台雙邊友誼，他的貢獻將持續深深影響未來數個世代。

加拿大駐台北貿易辦事處對李登輝博士的逝世表示哀悼。 在他的領導下，台灣在1990年代初實現了快速的經濟轉型，並鞏固了其作為亞洲四小龍經濟體之一的地位。 李博士在1996年贏得台灣首次大選。加拿大與台灣之間的友誼根源於包括民主在內的共同價值。 我們讚揚李博士和台灣人民的成就，建立了基於普世價值和法治的繁榮民主社會。

(中時 )