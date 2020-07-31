男子酒駕今日凌晨行經環中路內快車道，往中清路方向直行，不知路已中止，竟衝撞到中彰快速道路下方空地，1000多公斤的紐澤西護欄被撞飛50公尺遠。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市31日凌晨3時許，西屯區環中路發生一起重大交通事故案件。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市31日凌晨3時許，西屯區環中路發生一起重大交通事故案件，江姓男子駕車載著同為21歲的徐姓男子，由漢翔路方向沿環中路內快車道往中清路方向直行，不知路已中止，竟衝撞到中彰快速道路下方空地，1000多公斤的紐澤西護欄被撞飛50公尺遠，造成乘客重傷送醫不治，駕駛命危，警方酒測駕駛江男抽血值高達酒測值達179毫克，徐男抽血值189毫克，兩人都爛醉如泥，將進一步調查釐清車禍原因。

「碰！碰！碰！」今日凌晨三時多，環中路人車較少，但一輛白色汽車卻加速狂飆，開到中彰快速道路高架橋下方路段時，疑沒有注意前方的道路已中止行進，施工單位擺設紐澤西大型護欄，這輛汽車衝撞護攔，造成車子騰空還翻轉掉落地面，整輛汽車扭曲，車頭全毀。

警消獲報到場，開車的駕駛命危，乘客被拖出車外時，已因傷勢太嚴重不治，在車內就聞到濃濃酒味，酒測值都超標，酒測駕駛江男抽血值高達酒測值達179毫克，徐男抽血值189毫克。

警方發現，這輛衝撞護攔的汽車，不只車頭撞到不成形，安全氣囊全部都爆開，駕駛座儀表板毀損，可見撞擊力道之大，連保險桿都掉落一地，喝酒還飆車一喪命、一命危。

這輛汽車因酒醉，疑未注意路況變化，不知前面道路的路況已中止，衝撞重達1000多公斤的紐澤西護欄，還有紐澤西護欄被撞飛50公尺，警方直呼「開太快了！」紐澤西護欄被撞飛，可見衝撞力之強。

警方表示，針對車禍原因，將調閱肇事汽車的行車紀錄器與路口監視器，進一步釐清車禍原因。

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(中時 )