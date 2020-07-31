為了減緩新冠肺炎（Covid-19）疫情，全球政府皆推動關於社交距離的相關規定，也因此急需開發一套能讓公共建築內的人群保持社交距離的解決方案。為此，英飛凌科技（Infineon）花了三個月的時間，開發出能計算大樓或房間進出人數，並確保社交距離的解決方案。這款智慧型進出人流計數解決方案採用微型化的獨立雷達板（20mm x 15mm），能透過一部單一的60GHz雷達感測器和整合式軟體，精準地以匿名方式計算人數。而且配有流量指示燈系統，可指示是否允許進入。

英飛凌科技電源與感測器系統事業部總裁Andreas Urschitz表示，我們的目標是快速建立一套有效的解決方案，讓所有人都能遵照新常態（new normal）的規定，安全地進出公共空間、辦公室、機場或餐廳。我們的智慧型進出人流計數解決方案是一套封閉式系統，一方面能避免人們過於群聚，另一方面則能讓企業保持營運不中斷。最重要的是，該解決方案使用雷達技術，因此個資隱私將獲得完善的保護。系統只計算人數，而不會去識別身分。

全球對這類解決方案的需求量預期達9000萬組。英飛凌的智慧型進出人流計數解決方案搭載XENSIV 60GHz雷達感測器，採非接觸的方式運作，能輕易地安裝在大樓進出口的側邊或上方。本解決方案可使用在各種類型的建築，像是公共建築、零售商店和雜貨商店、餐廳、學校，或是公司內的用餐區、辦公室等空間。此外，英飛凌已著手開發下一代的解決方案，將加入更多功能。

整合軟體的智慧型進出人流計數解決方案（KIT BGT60TR13C EMBEDD）現已開始供貨。第二代解決方案預計將於2020年9月推出。

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