處理器大廠AMD（超微）公佈2020年第2季營收為19.3億美元，營業利益為1.73億美元，淨利1.57億美元，稀釋後每股收益0.13美元。以非美國一般公認會計原則（non-GAAP）計算，營業利益為2.33億美元，淨利2.16億美元，稀釋後每股收益則為0.18美元。

AMD總裁暨執行長蘇姿丰表示，我們第2季的表現相當強勁，筆記型電腦與伺服器處理器銷售創紀錄，Ryzen與EPYC的營收較去年同期增長超過一倍。儘管宏觀經濟環境存在一定的不確定性，但隨著在多個市場上的業務加速成長使我們邁入下一個發展階段，我們仍提高全年營收預期。

AMD第2季營運成果為營收19.3億美元，較去年同期成長26％，主要歸功於運算與繪圖事業群營收增長。營收較前一季成長8％，主要因企業端、嵌入式與半客製化事業群營收增長所帶動。本季度毛利率為44％，相比去年同期成長3個百分點，與上一季相比下滑2個百分點。較去年同期增長主要因Ryzen與EPYC處理器銷售帶動所致。與前一季相比下滑則是因半客製化產品銷售拉高所致。

相比去年同期5,900萬美元以及上一季1.77億美元的營業利益，本季度營業利益為1.73億美元。根據non-GAAP計算，相比去年同期1.11億美元以及上一季2.36億美元的營業利益，本季度營業利益為2.33億美元。營業利益較去年同期增長主要因為營收成長，以及Ryzen與EPYC處理器銷售提高所帶動。

相比去年同期3,500萬美元以及上一季1.62億美元的淨利，本季度淨利為1.57億美元。根據non-GAAP計算，相比去年同期9,200萬美元以及上一季2.22億美元的淨利，本季淨利為2.16億美元。相比去年同期稀釋後每股收益0.03美元以及上一季的0.14美元，本季稀釋後每股收益為0.13美元。根據non-GAAP計算，相比去年同期每股收益0.08美元以及上一季的0.18美元，本季稀釋後每股收益為0.18美元。本季末現金與約當現金總額為17.8億美元。

AMD運算與繪圖事業群營收13.7億美元，較去年同期增長45％，與前一季相比下滑5％。較去年同期增長主要歸功於Ryzen處理器的強勁銷售帶動。逐季相比下滑則是因繪圖處理器銷售下降所致。客戶端處理器的平均銷售價格（ASP）與去年同期成長，主要因Ryzen處理器銷售帶動所致。客戶端處理器ASP與上一季相比下滑，歸因於Ryzen行動處理器銷售佔比升高所致。

GPU平均銷售價格較去年同期以及前一季相比皆呈現下滑，主要因通路銷售業績下滑。相比去年同期營業利益2,200萬美元以及前一季2.62億美元，本季營業利益為2億美元。較去年同期成長主要因營收成長拉抬，而逐季相比呈現下滑則是因營運費用提高以及營收減少所致。

企業端、嵌入式與半客製化事業群營收為5.65億美元，較去年同期下滑4％，與上一季相比成長62％。營收較去年同期下滑主要因半客製化產品銷售衰退，EPYC處理器銷售暢旺則抵銷部分下滑幅度。逐季相比成長則是因EPYC處理器與半客製化產品銷售拉抬。相比去年同期營業利益8,900萬美元，以及前一季2,600萬美元的營業損失，本季營業利益為3,300萬美元。相比去年同期下滑，主要因營運費用升高以及營收下滑所致。較前一季成長則是因營收增長所拉抬。相較去年同期5,200萬美元以及前一季5,900萬美元的營業損失，本季所有其他項目之營業損失為6,000萬美元。

AMD藉由獨特的雲端、企業級以及高效能運算（HPC）解決方案持續贏得更多客戶採用，AMD第2代EPYC處理器在資料中心的部署持續成長。Google宣布搭載AMD第2代EPYC處理器的Google運算引擎推出全新機密虛擬機器，充分利用AMD安全加密虛擬化（Secure Encrypted Virtualization）功能。這些機密虛擬機器透過AMD EPYC處理器領先的安全功能，為客戶確保數據安全並提供高效能雲端運算。

亞馬遜雲端運算服務（Amazon Web Services；AWS）發布第六個採用AMD EPYC處理器的雲端實例系列，全新Amazon EC2 C5a實例協助客戶執行各種運算密集的工作負載。Oracle與AMD宣布AMD EPYC處理器為Oracle Cloud Infrastructure Compute E3平台帶來領先同級產品的記憶體頻寬與核心數量，適用於通用用途和高頻寬工作負載。

戴爾科技集團、HPE、IBM Cloud、Nutanix、美超微（Supermicro）、VMware等廠商發表搭載全新AMD EPYC 7Fx2處理器系列的平台，為企業級工作負載帶來高頻率處理效能以及每核心效能的領先優勢。

戴爾科技集團發表首款採用AMD EPYC處理器的超融合基礎架構系統VxRail E系列。全新NVIDIA DGX A100系統發揮AMD EPYC處理器在效能、核心數量，以及PCIe 4支援方面的優勢，加速執行各種AI工作負載，包括資料分析、訓練與推理等。AMD客戶端處理器的業績動能持續成長，主要歸功於Ryzen PRO效能、安全功能以及無縫銜接的管理功能，支援各種要求最嚴苛的商務環境。

聯想與AMD發表搭載AMD Ryzen Threadripper PRO處理器的Lenovo ThinkStation P620，內建64核心的專業工作站CPU。全新AMD Ryzen Threadripper PRO處理器系列擁有領先業界的效能、無與倫比的頻寬，以及AMD PRO技術提供企業級安全與管理功能。

AMD發表AMD Ryzen PRO 4000系列行動處理器，帶來極致效能、隨時隨地工作的靈活性、具備多重安全功能，以及無縫銜接的管理功能，相容於各種現代IT基礎架構。惠普與聯想等廠商皆推出搭載AMD Ryzen PRO 4000系列的企業級筆記型電腦。

AMD擴充桌上型處理器產品陣容，推出AMD第3代Ryzen 3000XT系列桌上型處理器，配備更高的提升頻率，帶來比前一代產品更頂尖的遊戲與內容創作效能。

蘋果發表全新搭載AMD Radeon Pro 5600M行動GPU的16吋MacBook Pro，為行動使用者提供桌上型電腦等級的繪圖效能。AMD發表搭載AMD Infinity Fabric Link技術的AMD Radeon Pro VII工作站繪圖卡，為廣播與工程專業人士提供卓越的繪圖與運算效能。

AMD宣布AMD COVID-19 HPC Fund研究基金捐贈搭載AMD EPYC處理器與AMD Radeon Instinct加速器的雲端超級運算系統，協助COVID-19相關研究。AMD將與Penguin Computing合作，將系統提供給紐約大學（NYU）、麻省理工學院（MIT）以及萊斯大學，為全球特定研究人員提供遠端超級運算資源。

AMD展望陳述是根據當前預期，並考量目前COVID-19疫情環境、全球經濟局勢，以及客戶需求狀況。內容屬於前瞻性陳述，實際結果可能因市場狀況、COVID-19疫情因素以及「免責聲明」章節所列的各項因素，以致和本文陳述有所出入。

AMD預期2020年第3季營收約為25.5億美元，上下波動1億美元，逐季成長約32％，年成長率約42％。逐年同期成長與逐季成長皆預期主要受到Ryzen與EPYC處理器以及新一代半客製化產品熱銷帶動所致。AMD預估2020年第3季non-GAAP的毛利率約為44％，逐年同期相比毛利率增長主要因Ryzen與EPYC處理器銷售推升所帶動。

AMD目前預估2020全年營收將比2019年成長約32％，主要因PC、遊戲以及資料中心產品暢銷所帶動。Non-GAAP毛利率預估約為45％。

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