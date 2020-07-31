慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）公布2020年第二季財報，營收1億3681萬美元，較第一季成長3％，與去年同期相比大幅成長45％，毛利率50％。稅後淨利2,860萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證（ADS）盈餘0.81美元（約新台幣24元）。與去年同期相比，第二季三大產品線成長強勁，SSD控制晶片營收成長15％，eMMC／UFS巨幅成長140％，SSD解決方案也巨幅成長145％。

慧榮科技總經理苟嘉章表示：「很開心第二季我們最新款PCIe Gen 4 SSD控制晶片獲得五家NAND大廠採用。同時，UFS控制晶片也新增一家NAND大廠客戶；另外，為中國最大互聯網公司提供的SSD解決方案，也有多個新案正在進行中，預計明年開始出貨。這些成績，不僅彰顯我們的技術在業界的領先地位，也為未來持續成長奠定根基。第二季最大的成長動能來自UFS控制晶片營收，Client SSD控制晶片成長有所停滯，因應全球在家工作趨勢需求，主要客戶暫時將NAND Flash庫存轉移至大型資料中心。」

苟嘉章接著表示，三個產業趨勢將有利於我們的營收成長，首先，SSD在PC市場的採用率持續攀升，更多新世代3D NAND的推出將帶動NAND Flash單位成本下降，加速更多新款PC採用SSD來取代傳統硬碟，預期今年我們SSD控制晶片營收成長率將高於PC市場的成長率。第二個有利於我們成長的產業趨勢是UFS已逐漸取代eMMC在智慧型手機上的應用，所以儘管全球手機出貨量受到疫情影響，但我們的UFS控制晶片營收仍有亮眼表現，預計隨著明年手機市場的回溫，將會加速成長。

苟嘉章說，另外有利於我們成長趨勢是與Open Channel技術成熟相關，採用我們企業級SSD控制晶片的Open Channel SSD解決方案，明顯為中國最大互聯網的資料中心提升了儲存效能，也增加更多未來合作契機。

展望未來，苟嘉章表示：「預期第三季會因行動市場庫存調節而影響營收，但第四季將回復成長，我們三大主力產品線全年營收將成長，為PC OEM客戶提供的SSD控制晶片出貨將在下半年大幅增加，而領先業界的PCIe NVMe SSD控制晶片、UFS控制晶片及Shannon的Open-Channel SSD也已為明年的成長奠定根基。」

預估第三季營收將介於1億1400萬至1億2000萬美元之間，較第二季減少12～17％，毛利率介於48～50％之間。預估全年度營收將介於5億800萬至5億2100萬美元之間，較2019年成長13～16％，毛利率介於47.5～49.5％之間。

(工商 )