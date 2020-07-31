龜山警分局日前拍攝青春專案影片，宣導暑假打工防詐騙，推出2名外型亮眼正妹波麗士，女警北野真以大概是台灣第一位掛日本名字的日裔台籍警察，當年她放棄日籍在台灣考上警察，另名女警高孟婷外型也相當搶眼，2人希望透過影片傳達知識，讓學生開心度過暑假。

北野真以說，以前大學曾經在飲料店打工，深知青少年打工、求職期間容易被店家或遭有心人士詐騙等案例時有所聞，當我剛接到這次拍攝宣傳短片的任務時，感到責任感滿滿，也在拍攝前做功課的期間，得到許多寶貴的知識。

據了解，107年警察特考班畢業的北野真以在日本出大阪出生，小時候與家人回到台灣定居，因為表哥是警察，所以從小就對表哥抓壞人的警察工作產生憧憬，長大後她回到日本，卻毅然決然地放棄日本國籍，在台灣完成大學學業後，參加警察特考順利錄取，一圓自己的警察夢。

高孟婷也說，第一次參與影片的拍攝，過程新鮮又有趣，內容是針對青少年暑期打工求職預防詐騙的秘笈 ，呼籲青少年打工期間若是有困惑及問題，能藉由這隻影片來從中獲得知識。

龜山分局偵查隊長高英傑表示，現下年輕學子喜歡觀看影片，不喜歡看文字，所以透過剛畢業的年輕清新的正妹女警協助下自製打工防詐宣導影片，透過淺顯易懂的話語讓融入青少年觀念及基本常識作法，提醒暑假期間青少年打工賺錢要注意打工陷阱。

(中時新聞網)