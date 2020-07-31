衣物上沾染的細菌很多，其中有少數對健康有害，胸腔暨重症醫師黃軒表示，洗衣機裡面有很多細菌，包含大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等，而冷水洗衣僅能清潔，無法消毒，因此建議以水溫60度清洗，才能殺死細菌，並分享6個洗衣服的技巧。

黃軒表示，僅2成的人會每月清洗家中的洗衣機，但洗衣機裡有很多細菌，其中有少數對健康有害，包含大腸桿菌、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌等，微生物學家格爾巴（Charles Gerba）表示，多在糞便中發現的大腸桿菌，是這些細菌中最危險的。

黃軒引述格爾巴的研究指出，擦拭100台洗衣機發現，有60%的細菌是大腸菌群，其中的10%則是大腸桿菌，除此之外，55度洗衣機内，也發現沙門氏桿菌、A型肝炎病毒、腺病毒和葡萄球菌的蹤影，而葡萄球菌在50度下的洗衣程序仍可存活。

黃軒表示，這其實體現「冷水洗衣的危險」，因為冷水只能清洗衣服，不能對衣服消毒，科學家建議，洗衣的水溫至少要60度才可以殺死衣物上的致病細菌。

黃軒分享6個洗衣服的技巧，洗衣劑是用來清潔衣物，但若擔心衣物褪色，建議可選內含過氧化氫（H2O2）的使用；另內褲最好和一般衣物分開洗，因為內褲上難免會沾染糞便，一起洗恐讓衣物都是細菌；也別忘了定期清潔、維護洗衣機；處理完衣物要記得洗手；最後建議在戶外曬衣，因太陽可幫助殺死細菌。

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(中時新聞網)