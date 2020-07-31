日本首相安倍晉三31日一早在首相官邸針對前總統李登輝辭世之事表示，實在深感悲痛。安倍表示，「李登輝總統是為日本台灣親善關係、增進台日友好做出很大貢獻的人」，「李登輝總統一直對日本有著特別的感情，而且給台灣自由、民主主義、人權、還有普世價值，同時建立了日台關係的基礎，許多日本國民對他都有著特別的親切感。」

安倍最後表示，由衷為他祈求冥福。

(中時新聞網)