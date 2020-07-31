日相安倍盛頌李登輝功績並祈求冥福 09:042020/07/31 中時新聞網 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本首相安倍晉三31日一早在首相官邸針對前總統李登輝辭世之事表示，實在深感悲痛。圖為日本NHK30日晚間9點左右發布前總統李登輝辭世的快訊。(翻攝自NHK快訊畫面) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本首相安倍晉三31日一早在首相官邸針對前總統李登輝辭世之事表示，實在深感悲痛。安倍表示，「李登輝總統是為日本台灣親善關係、增進台日友好做出很大貢獻的人」，「李登輝總統一直對日本有著特別的感情，而且給台灣自由、民主主義、人權、還有普世價值，同時建立了日台關係的基礎，許多日本國民對他都有著特別的親切感。」 安倍最後表示，由衷為他祈求冥福。 (中時新聞網) #安倍 #李登輝 #冥福 #總統 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 感傷 曾文惠今憔悴探視李登輝 去年李緊握她手與蔡英文合照 19:332020/07/29 政治 李心臟裝12支架 創最高齡紀錄 04:102020/07/30 政治要聞 趙少康論李登輝功過 直言「李有意搞垮國民黨」 11:022020/07/30 政治 前總統李登輝病逝享壽98歲 黃安：終於死了 20:462020/07/30 娛樂 黃偉哲悼李登輝：民主改革先行者為台灣鞠躬盡瘁 20:542020/07/30 政治 侯冠群模仿前總統李登輝聲名大噪 「李祖惜」深植人心 21:282020/07/30 娛樂 李登輝辭世 日本各界致哀 李友會堅持傳承李登輝精神 21:472020/07/30 國際 前總統李登輝辭世 公視播出「李登輝紀錄片」 22:002020/07/30 娛樂 李曾說 死後骨灰想撒在玉山 04:102020/07/31 政治要聞 連番政爭 驚濤駭浪 04:102020/07/31 政治要聞 國際熱門新聞 比南海還危險 專家指中美愈緊張 陸愈急於奪台 部署潛艇基地 - 國際 川普呼籲延後2020大選 但憲法規定他沒這權力 - 國際 想翻盤 川普欲延期大選實際無權 外媒點出一關鍵 - 國際 美國務卿悼前總統李登輝 稱將繼續加強與台關係 - 時事 比鋰電池穩定價廉容量大 俄德研究團隊開發新一代鈉電池 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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