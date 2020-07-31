基隆市政府與新北市政府於去年搭建兩市副首長平台會議，針對跨市議題進行深度交流討論，於30日在新北市政府召開第三次兩市副首長會議，基隆市副市長林永發會後表示，藉由兩市合作交流會議，讓兩市在業務協調及產業發展能有機會充分討論，以有效解決問題，讓大臺北生活經濟圈能緊密結合，促進地方建設發展，會議成果將為基北跨域合作又邁進一大步。

市府指出，攸關兩市發展的重要課題，在會議討論獲大幅進展，包括兩市已合作辦理「基隆河河谷廊帶區域發展策略規劃」，這次會議本府更進一步提出與新北市政府共同規劃北五堵與保長坑地區產業佈局與土地使用，會中新北市政府吳明機副市長表示，對於本府的倡議表示支持，也會和基隆持續共同合作，並請兩市針對產業及區域規劃研議具體方案，於下次會議提出報告。

而金山文教休閒園區開發案，基隆市政府府已依新北市都市計畫委員會第118次會議紀錄修正書圖完竣後，7月底本府修正用印完成計畫書，新北市政府將協助後續報送內政部審議事宜。

市府指出，另「調和街轉運站新建計畫」最新執行進度方面，目前本府已於完成建築線指定及水保計畫補正，會中基市府府請新北市政府工務局協助儘速完成請照程序，並將同步進行成立預算程序發包作業，以利完成調和街轉運站新建計畫，帶動海科館周邊廊帶的觀光發展。

前次會議新北市政府提出兩市自行車道銜接計畫，在基隆境內部分，市府已敦請行政院張景森政務委員在6月間召開中央各部會協商會議，並指示經濟部水利署儘速修正相關計畫，市府也將繼續向中央爭取資源，儘早實現自行車道串通基隆河沿岸的目標。

由於上半年新冠肺炎疫情影響，基北積極推展兩市觀光互惠發展，市府於6月辦理郵輪國內跳島旅遊記者會，爭取國內自由行郵輪旅客；另本市台灣好行-濱海奇基線延駛至深澳漁港，串連兩市旅遊景點，共同促進東北海岸觀光廊帶發展。

另區域精神醫療資源計畫，兩市衛生局持續合作，以資源共享為原則，納入常態計畫辦理；海洋保育推動計畫也已建立護漁通報平臺，針對傳統漁業漁具漁法、刺網漁業漁區管理及陸海域進行聯合巡護、強化執法力道，共同維護沿近海域漁業作業及棲地復育，朝向永續海洋、永續漁業目標邁進，並初步完成階段性合作成果。

(中時 )