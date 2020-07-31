氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今、明兩天台灣附近大氣的低層，為「太平洋高壓」及「季風低壓」環流交界的東南風、水氣很多，迎風面東半部明顯降雨；背風面雲量略增，午後對流已受限制，但山區及西半部部分平地仍偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，「季風低壓」環流往西北西移動，通過海南島附近後，進入大陸。明天「季風低壓」槽，往東延伸，東端有「熱帶擾動」，似乎來不及發展；下週日「熱帶擾動」通過台灣東部海面；3日已掠過東北部海面。

吳德榮說，模式模擬顯示，2日至4日無論「季風低壓」環流是否被命名？由於其外圍的「西南氣流」略往西調整，對台灣本島的影響減輕；各地則因水氣增多，大氣不穩定，易有陣雨或雷雨發生，不排除有較「劇烈」的天氣。不過，

吳德榮提醒，無論是掠過東北部海面的「熱帶擾動」或「西南氣流」，模擬顯示皆離台灣不遠，若有調整、皆可能加鉅其影響，應繼續觀察最新資料，但5日、6日恢復為晴朗炎熱，午後對流發展，有局部雷陣雨的天氣。

(中時 )