英國《衛報》29日報導稱，由美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭組成的「五眼聯盟」情報網有意擴張，加入日本成為第6個成員。陸媒《環球時報》31日報導，大陸學者認為，美日之間情報交換本來就很密切，一是針對朝鮮半島、一個是針對中國，假如日本真的成了「第六隻眼」，對中國影響不大，可能意味著日本和其他4國交流會更密切，但和美國情報交換不會有太大變化。

《環球時報》報導，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯30日受訪時指出，美國拉攏日本對付中國不是什麼新鮮事，從冷戰結束以後、上世紀90年代中期後就已經開始了，只不過以前還遮遮掩掩的，以朝鮮半島、地區危機掩蓋其針對中國的圖謀，現在越來越公開了。

吳心伯認為，假如日本真的成了「第六隻眼」，其實對中國來說影響不大，因為美日之間的情報交換本來就是很密切的，美日之間的情報交換一個是針對朝鮮半島，一個是針對中國。如果日本成為「六眼聯盟」一員，可能意味著日本和其他4國交流會更密切，但是和美國的情報交換不會有太大變化。

《環時》引述《衛報》報導稱，鼓吹讓西方與中國「脫鉤」的英國中右翼議員表示，「五眼聯盟」有意納入日本，以擴大為戰略經濟關係，匯集關鍵的戰略儲備，如關鍵的礦物和醫療用品。與此同時，日本防衛大臣河野太郎也正好提議日本成為「第六隻眼」，隨後受到英國歡迎。值得注意的是，日本媒體對此事幾乎沒有報導。

《衛報》指，讓成立於1941年的「五眼聯盟」發揮更大作用，是英國保守黨議員越來越感興趣的話題，他們希望建立一個緊密的政治和經濟聯盟，與中國競爭。報導稱，成立「五眼自由貿易區」的想法贏得了反陸政客、澳洲議會情報與安全聯合委員會主席安德魯．哈斯蒂的支持，他日前在一場以「與中國脫鉤」為主題的研討會上說：「我們重新審視我們的供應鏈，尋找弱點。我們有可能建立一個自由貿易集團。我們應該盡一切可能來建立這個網路。」報導提到，新冠病毒危機暴露了西方國家對中國的關鍵戰略依賴，而「五眼聯盟」希望減少對中國稀土等戰略物資的依賴。

(中時 )