Listen in to Donovan Mitchell and Jrue Holiday mic'd up for the opener on @NBAonTNT. #WholeNewGame pic.twitter.com/tYY5Q14NJY — NBA (@NBA) July 31, 2020

沒想到NBA重新開打後的首場排名賽，就打得如此緊張刺激！靠著戈貝爾最後6.9秒的兩罰俱中，爵士31日以106比104驚險氣走鵜鶘，拿下復賽後的首勝，這場比賽的第1分與最後1分都由戈貝爾拿下，可說替這名首位確診新冠的NBA球員帶來救贖。

爵士雖在一開賽就取得11分領先，不過鵜鶘末節後半段打出18比4猛攻超前，靠的就是英格拉姆、哈勒戴兩名主力火力，鵜鶘更一度領先到16分，打完上半場，鵜鶘60比48領先，錫安威廉森上半場只打7分鐘，4投全進、拿下9分。

不過爵士第3節吹起反攻號角，康利、米契爾、戈貝爾等人接連搶分，逐漸縮小落後差距，可是戈貝爾此節快結束時，遭到雷迪克用手掃到右眼，只能退場治療，爵士仍在比賽還剩9分鐘左右，把差距縮小到只剩2分，場上局面陷入緊張。

甚至靠著米契爾最後4分12秒的上籃，爵士98比97超前，打到最後48.5秒，米契爾兩罰俱中，英格拉姆隨即回應兩罰俱中追平比數，但戈貝爾最後6.9秒被送上罰球線，結果他兩罰都進，接著英格拉姆三分出手沒進，宣告鵜鶘落敗。

爵士以克拉克生23分最高，康利與米契爾各有20分，戈貝爾14分、12籃板及3火鍋，但恐怕連他自己都沒想到，這場復賽竟靠他的罰球贏下；鵜鶘則以英格拉姆20分最高，錫安威廉森只打15分鐘，8投6中拿13分，上場時間明顯受限。

(中時 )