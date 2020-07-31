台北地檢署偵辦遠航掏空案，發現董事長張綱維隱匿自己財力不足，欺騙法官取得重整人資格後，虛列美化財報後復航，再用五鬼搬運掏空遠航，甚至利用遠航借貸的資金幫助樺福集團還債，導致遠航遭掏空35.9億元，昨起訴張綱維等10人，並對張求處重刑，但張綱維當庭仍否認犯案，還堅稱遠航欠他8.5億。

在押的張移審北院時表示後悔接手遠航，幫忙重整公司、挹注資金結果「公親變事主」，還稱是民航局有人向遠航索賄不成，疑似挾怨報復，並願以千萬元換自由。但法官認為張涉犯重罪，加上被限制住居時曾擅居他處，還回遠航搬現金，裁定羈押但解除禁見。民航局也表示，張曾指控稽核遠航帳目的會計師索賄，已遭駁回。

張綱維強調自己公司都是獨資，而且他是遠航唯一的投資人，所有的錢都是他一人挹注，因此根本沒有必要掏空自己。他甚至強調，他離開遠航時，公司還欠他8.5億元。

檢方目前已扣押遠航帳戶資金3000萬，另遠航飛機、爛尾樓則被合庫聲請民事扣押追償中。檢方發現張的名下幾乎沒有資產，甚至有證人指證，張還向藝人女友韋汝借了很多錢。

檢方查出，張隱匿自己財力不足，並借高利貸5億元，欺騙北院法官取得遠航重整人的資格，之後張就用樺福集團「一人公司」運轉，同一套資金、同一筆借款流轉通用，直接挪移流用之「大水庫」方式操作，2015年10月到2016年12月以「轉調樺壹款」名義掏空遠航13.6億元。

張綱維在2015年10月遠航完成重整、清償所有債務後，開始把樺福集團關係人負債轉嫁拋給遠航承擔，2016年間藉由合庫廖燦昌等人幫助違法放貸，獲合庫貸款22.5億元，並將貸款用來代償樺福積欠安泰銀行20.8億元債務，張為應付民航局一再要求將合庫貸款返還遠航，將「小坪頂房地」爛尾樓「打包」過戶給遠航抵債。

(中時新聞網)