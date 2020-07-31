前總統李登輝2月因喝牛奶嗆傷住院，昨晚病逝，享耆壽98歲。對此，前立法院長王金平表示，感謝李登輝極力推動的民主進化，落實全民直選，為這塊土地奠定了民主基石。
李登輝在今年2月8日因喝奶嗆到，造成吸入性肺炎，至今住院治療5個多月，依靠抗生素藥物治療，至今已住院174天，但在北榮醫療團隊的搶救下，30日仍然傳出壞消息，台北榮總30日宣布，李前總統已於7點24分病逝，死因為吸入性肺炎及心臟衰竭，後續合併兩側肺部肋膜積水及急性腎損傷，享耆壽98歲。
對此，王金平也在臉書發文表示，「驚聞李前總統辭世的噩耗，不勝感懷」。王也感念李登輝極力推動的民主進化，落實全民直選，為這塊土地奠定了民主基石。在總統任內凝聚了民間的力量，平安度過了數個內憂外患的震盪，尤其是921大地震的應變與重建規劃，更是歷歷在目。
最後，王金平也向李登輝道謝，「謝謝您一生為國家及全民的付出與奉獻，特此向您致敬。您的身影會留在大家的心裏」。
(中時新聞網)
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