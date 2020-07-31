7月無颱是否成真？今日將是最關鍵的一天。氣象達人彭啟明指出，目前在南海的低壓結構依然鬆散，要接近陸地機率極低，若今天沒能發展成颱，將創下有颱風觀測紀錄以來，首個沒有颱風的7月。颱風生成大爆發時間，可能要等到8月中。台灣颱風論壇也認為，無論南海大低壓成不成颱，現在幾乎確定不會來台灣了。

氣象達人彭啟明今在臉書上表示，過去2天在南海的熱帶擾動，已經成為一個明顯的低壓系統，也配合西南季風往南海延伸，在這區域也成為一個顯著的大型季風低壓，預計這個低壓將隨著季風槽的方向往海南島移動，會略為增強，但結構仍舊很鬆散，是否有機會發展成為熱帶性低氣壓，這是今天要觀察的焦點，

彭啟明指出，接下來觀察是否成為颱風，不過以目前的趨勢來看，非常接近陸地，機會應該較低。若是今天沒有發展成颱風，應該很鐵定的說會來不及，今年7月將創下有颱風觀測紀錄以來，第一個沒有颱風的7月。

彭啟明預估，下周三四開始，太平洋高壓再度增強，台灣的天氣又將漸趨穩定，又回到先前夏季山區午後雷雨為主的天氣型態，有機會延續到到下周末，或是更久時間。這一波西南季風發動的南海區域的季風低壓，尚未成氣候無法穩固發展，要有密集颱風生成，可能要等到8月中了。

對於颱風的可能發展趨勢，氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中指出，季風低壓(Monsoon depression)的結構，中心鬆散風弱，外圍有強的風帶，與颱風的結構(中心強、外圍漸弱)不同，它醞釀成颱本來就須要較長的時間；但由於它所占範圍大，也常會受到周遭的不利因素，包括垂直風切、地形限制、低海溫區的破壞，而來不及發展。

台灣颱風論壇表示，無論南海大低壓成不成颱，現在，幾乎確定不會來台灣了。但大低壓夠胖，低壓外圍的東南風，夾帶豐沛水氣，從現在一路到周末，會不斷往屏東、花東撞過來，預計將是不分日夜的陣雨天氣。

(中時新聞網)