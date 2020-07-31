中國大陸河北省辛集市警方，近日破獲一起23年前的運鈔車搶劫殺人案，但令人注意的是，其中一名嫌犯在案發後進入法院工作22年，表現極其優異，如今已成為石家莊市鑾城區法院院長。

根據《中央社》報導指出，在1997年1月10日上午時，中國大陸河北省石家莊辛集市發生一起持槍搶劫運鈔車案，造成1死2傷，嫌犯搶走人民幣79萬元（折合新台幣約330萬元），但因為線索實在過於稀少，所以成為未解的懸案。但後來在本月20日時，辛集市公安局宣布，在仰賴高科技手段之後，成功偵破此案，逮捕到劉姓等4名嫌犯，其中一名張姓嫌犯已於2014年意外身亡外。另外一名趙姓嫌犯，竟然是石家莊市鑾城區法院院長。

經查，1997年時，趙智勇趁著服役休假、回家探親的機會，趁機結夥犯案。但由於他癡迷於法律，在部隊服役時參加全國高等院校自學考試法學專業的學習，拿到了大學本科學歷。隔年退役後，就進入法院工作。工作期間，他成績優秀，職務也一路攀升，從文書人員到執行局協調處副處長，再到執行局副局長，最後成為鑾城區法院院長。

趙智勇的工作表現態度極佳，曾被評為司法執行系統的「標竿」。趙智勇經手的案件共計938起，其中結案率高達95%，而且沒有任何一例的當事人告狀，也沒有因為案件判決不公而造成上訪。但在運鈔車搶劫殺人案宣告偵破後，趙智勇的官方簡歷及宣傳文章已被法院緊急撤下。

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(中時新聞網)