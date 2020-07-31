今（31）日凌晨，蘋果發布會計年度Q3財報，締造歷年Q3營收最佳數字，上季營收成長11％，超乎華爾街預期，也激勵盤後股價大漲逾6％，股價首次站上400美元，報收409.5美元，但因為疫情不確定性，連續第二個季度不提供財務預測。

在財報發佈後的電話會議中，蘋果財務長盧卡．梅斯特（Luca Maestri）表示，相較過往今年新一代 iPhone12 手機將遲到數周亮相。財務長表示今年Q3財報能這麼亮眼，有賴於大中華區逆勢在新冠疫情下，仍然營收成長2％，他表示全球各地的需求都很強勁，包括大中華區季度業績創下新高。

財報顯示，蘋果Q3營收增長11%達到596.9億美元；每股盈餘（EPS）2.58美元；獲利較去年增長12%至112.53億美元，全數創Q3最好成長紀錄。

蘋果指出，Q3 iPhone手機產品營收264.2億美元，主要產品線都比去年同期成長，最大的貢獻來自 4 月推出的平價手機 iPhone SE 銷售表現強勁，軟體服務營收 (含 iCloud、Apple Music)年增激增 14.8% 至 131.56 億美元，平臺上的付費用戶達到5.5億。

蘋果還宣佈，將第五度分拆股票，按照1:4的比例進行拆股，於2020年8月31日後以調整後的價格開始交易。蘋果股票目前的交易價格在380美元以上，這表示投資人有機會以100美元左右的價格購買蘋果股票。蘋果此前，在2014年以1:7為基礎進行分拆過，在2005、2000和1987年以1:2為基礎進行分拆。

(中時新聞網)