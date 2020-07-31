1名自稱「台中米娜」的李姓女子，在Twitter帳號[email protected] Couples，PO出4張在IKEA拍攝的裸露照片，引起各界一片嘩然！警方調閱IKEA監視器30日依車號傳喚負責拍照37歲的張男及36歲的李女「米娜」到案說明。警方指出，張男職業廚師、愛攝影，李女生性喜愛刺激當模特兒，偵訊後將兩人依法移送法辦。

台中市警局第四分局獲報後，立馬兵分多路展開調查，經警方調閱IKEA賣場的監視器，發現1輛疑似載「米娜」的車輛是23日進出賣場，24日即上網PO出4張在IKEA拍攝的裸露照片；警方依車牌號碼傳喚37歲的張姓男子及36歲的李女「米娜」到案說明。

警方之所以能在短短時間內找到人，也是靠著「全裸」關鍵畫面，才迅速鎖定2人身份，警方透露，當時過濾監視器畫面，發現一名女子搭上賓士車前，竟然全裸開門進入車內，一看就是「台中米娜」立刻鎖定車牌追人，豪放作風也讓警方傻眼。

「米娜」本尊是名36歲李姓女子，擁有161公分、50公斤、34D好身材，曾在IKEA、台中三井OUTLET等大賣場與國家歌劇院等知名景點，拍攝露點裸照，負責拍攝的男子是名38歲張姓廚師，他透露在網路上認識「米娜」的李女，問她是否願意「拍刺激一點的」，李女欣然同意，2人合作拍遍台中各地，但因作風大膽，被警方依妨害風化罪送辦。

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(中時新聞網)