台灣大道秋紅谷公車站以「馬拉灣水樂園」為主設計，由麗寶樂園規畫，活潑的波浪線條結合大海嘯圖案，提供全新概念。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

以「台中購物節」為主題的公車站體，由興富發建設規畫設計，繽紛色彩中融入建案概念「市政愛悅」。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2020台中購物節全城買起來！麗寶建設針對「秋紅谷」公車站體，以馬拉灣水樂園為主題進行彩繪設計，活潑的波浪線條結合大海嘯圖案，在炎炎夏日中帶來一股暢快清涼感，興富發建設也熱情贊助彩繪「新光／遠百」公車站體，以台中購物節為主視覺延伸，繽紛色彩融入建案概念「市政愛悅」，吸睛又吸金。

市府推出2020台中購物節，祭出近千萬精品小豪宅、百萬現金，加上天天抽活動、消費點數三倍送，7月開跑至今不到一個月，累計登錄金額超過23億元，除超值獎項吸引民眾支持，更有許多企業超給力捐贈獎品，贊助彩繪公車站體及羅馬旗，為活動全力宣傳。

經發局指出，活動期間，除市區主要道路旁設置企業贊助的台中購物節羅馬旗，麗寶建設更針對「秋紅谷」公車站體，以馬拉灣水樂園為主題進行彩繪設計，活潑的波浪線條結合大海嘯圖案，提供全新概念。

興富發建設也贊助彩繪「新光／遠百」公車站體，以台中購物節為主視覺延伸，繽紛色彩融入建案概念「市政愛悅」，周圍緊鄰新光三越、大遠百，鄰近台中老虎城、秋紅谷景觀生態公園、夏綠地公園、惠來遺址公園等，形成購物、美食、休閒的多功能豐富生活圈，提醒市民買房也可參加抽獎，一筆發票最多可獲得600次抽獎機會。

「盛夏在台中消費清涼、好買、好划算！」經發局指出，麗寶樂園不但贊助台中購物節戶外裝置宣傳，同時也是購物節特約商店之一，適逢暑假期間，歡迎民眾攜家帶眷到園區遊玩，參加馬拉灣20周年活動及購買系列紀念商品，享受清涼還可消費金額三倍累計，凡消費發票登錄購物節APP，等於只要消費167元，就可獲得一次抽獎機會。

(中時 )