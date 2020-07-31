嶺東科大觀光系陳韡方講授隨車禮節美姿美儀課程。（參山國家風景區管理處提供／陳世宗台中傳真）

金馬資深學姊傳承隨車禮儀與服務精神。（參山國家風景區管理處提供／陳世宗台中傳真）

參山處與嶺東科大合作招募4位新金馬小姐。（參山國家風景區管理處提供／陳世宗台中傳真）

今年適逢中部橫貫公路開通60週年，交通部觀光局參山國家風景區管理處與嶺東科技大學合作，徵選校內4位美麗大方的學生擔任「新金馬小姐」，並於近日展開觀光資源解說、車上服務儀態等培訓與實習課程，邀請早年擔任金馬小姐的資深學姊到現場傳承服務精神。

「新金馬小姐」預定今年9月在復刻金馬號的豐原客運865公車為遊客服務，將谷關、梨山與中橫沿線豐富的自然生態與歷史人文介紹給乘客，重現金馬小姐當年風采。

嶺東科大結合觀光、服飾設計､時尚經營與數位媒體等相關科系投入「新金馬小姐」的培訓。觀光系主任謝琦強表示，系上精挑細選阮沛臻、侯昱廷、黃鈺、甯國珍等4位優秀學生來擔任新金馬小姐，有導覽解說社社長、餐旅服務社的禮賓大使，也有剛從日本交換學生回來精通日語的學生，希望藉由這樣的活動，讓學生提早在觀光領域結合實務來學習，替未來工作就業累積經驗。

參山處則由資深導覽解說人員為新金馬小姐講解梨山風景區觀光資源與導覽解說技巧，並邀來曠蘭美、林芸如、卓京紅與王慧蒼等4位當年金馬小姐到場指導，分享當年遇到突發狀況如何臨場應變；勉勵「新金馬小姐」未來上線時要回歸服務的初衷，期待重現金馬小姐大方儀表、可掬笑容與親切的服務態度。

處長柯建興表示，當年「金馬號」是行經中部橫貫公路，往來臺中、梨山、至花蓮最重要的大眾運輸，漫長的旅途讓金馬小姐也成了旅客美麗的回憶。新金馬小姐延續奉獻的精神與充滿熱誠的服務，也為中橫一甲子紀念活動留下美麗的註腳。

未來，「新金馬小姐」將於復刻金馬號的豐原客運865公車隨車服務，由起點谷關站隨車解說沿線中橫觀光景點與開發歷史，相當感謝這些優秀的學生願意犧牲假期來傳承金馬小姐服務精神，為提升國內觀光服務品質盡一份心力。

參山處與公路總局、臺中市政府、豐原客運聯合推動復刻金馬號865公車，已於今年5月份上路，從谷關到梨山往返載送居民與遊客，喚起不少人對中橫6、70年代的美好記憶，參山處希望透過「新金馬小姐」在復刻版金馬號隨車服務，重現當年風靡全臺、媲美空姐的金馬小姐風采。

(中時 )