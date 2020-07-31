高齡98歲的前總統李登輝，今年2月喝牛奶嗆到造成肺部浸潤，入住台北榮總至今近半年，北榮院方已正式證實，李登輝於30日晚間7點24分病逝，享耆壽98歲。對此，基隆市長林右昌立刻在臉書發文表示哀痛及不捨，他指出，「在晚間，我們接到了很令人哀傷的消息，台灣的民主之父，李登輝總統離開了人世」。

林右昌在心中充滿哀傷的同時，也回想起幾年前，在一個輔選的場合中，自己碰到李前總統，那時他才剛上任市長沒多久，他指出自己永遠記得，當時李登輝對他說的那些鼓勵的話，「年輕人做得很好，當市長最能實現理想抱負，要踏實、好好為城市做事！」他說，這充滿溫暖的每一句話，不斷鼓勵著他，直到現在都銘記在心。

林右昌指出，自己印象中最深刻的部分，爲當時李登輝跟他分享正在讀的一本關於化學的書，讓他非常的驚訝，想不到年紀這麼大了，還在努力的吸取知識，讓他相當敬佩。

林右昌也在文末指出，感謝李前總統對台灣民主的貢獻，也謝謝這位民主前輩鼓勵著我們，雖然他已經離我們而去，但精神永在，願他榮歸天國，耶穌是主。

(中時 )