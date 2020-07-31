女星林鈺洧(Denice)是知名星二代，父親是有「香港第一美男子」封號的林俊賢，女兒繼承他的完美基因，外型豔麗性感，而且作風開放大膽，相當受談話節目青睞，近日她在占星節目大聊性愛史，直言天蠍男在床上是12星座之首，花招多又持久。

林鈺洧在《對號入座》節目中透露，至今約會對象多達十多人，但真正發展到發生親密關係的，有5個，其中，天蠍座舊愛讓她非常難忘，不但外型高挺帥氣如男神，而且還是性愛之神，床上招式多又持久，直言跟天蠍男生發生關係需要好體力，男方會將女生翻來翻去，「翻來覆去，好暈，滿身是汗」。

林鈺洧說自己在感情上是熱情的女生，若覺得享受，不吝於在性事上主動，其中2任男友是魔羯座，都覺得契合，因為他們知道女友喜歡的招式後，會樂於經常「施行」，但最受不了巨蟹男，某次該男友一早4點傳了大鵰照過來，讓林鈺洧傻眼問發生什麼事情？沒想到對方說要用這照片跟她道早安，她直接嚇傻。

(中時新聞網)