道奇投手喬凱利(Joe Kelly)對太空人打者布瑞格曼(Alex Bregman)投出近身球而遭禁賽8場重懲，相當於在162場例行賽禁賽22場。印地安人投手克萊文傑(Mike Clevinger)推文說：「我完全搞不懂大聯盟在幹嘛。」「太空人打者逍遙法外，現在還裝得很無辜。」

美媒《 The Athletic》報導，大聯盟與球員工會同意立下新規定，未來將可以對非法偷暗號的球員祭出處分，但沒有預設實際禁賽長度。這項新規定仍著重於球隊總管與總教練的責任，大聯盟還加派保全看守各隊的錄影重播室，並確保球員在休息室看到的電視轉播不會有捕手傳暗號的鏡頭。

大聯盟在調查2017年作弊案時，以豁免權交換太空人球員作證，球團雖然挨罰500萬美元與選秀籤，老闆克朗(Jim Crane)其實不痛不癢。因為大聯盟處理不當，才會引來他隊私刑報復，以及「作弊沒事，報仇挨罰」的荒謬現象。

大都會投手史卓曼(Marcus Stroman)推文說：「聯盟公開保護作弊摘冠的球隊。他(凱利)不該被禁賽，我希望他上訴成功。」這類失控近身球的情況通常會導致投手被驅逐出場，但不至於禁賽這麼久，顯然是大聯盟要警告各隊不准報仇。

(中時新聞網)