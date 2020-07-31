前總統李登輝昨晚病逝，享耆壽98歲；新北市長侯友宜今上午受訪時表示，對於李前總統昨晚的離去非常不捨，也向他家人致上最深沉的哀悼之意，李前總統對台灣民主的貢獻，以及他為國家的努力和付出，深表感謝。

談及和李登輝的接觸，侯友宜說，李前總統是他在擔任公務人員的老長官，個人其實和他很少接觸，只有一次他榮獲十大模範公務人員時，獲得李前總統和考試院長官的表揚，台灣民主歷程當中，他也是見證人之一，感謝他為台灣民主貢獻、為國家努力付出，真的很謝謝。

(中時 )