李登輝逝世 侯友宜：感謝李前總統對民主、對國家的貢獻 10:032020/07/31 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今上午主持防疫會議會後受訪。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統李登輝昨晚病逝，享耆壽98歲；新北市長侯友宜今上午受訪時表示，對於李前總統昨晚的離去非常不捨，也向他家人致上最深沉的哀悼之意，李前總統對台灣民主的貢獻，以及他為國家的努力和付出，深表感謝。 談及和李登輝的接觸，侯友宜說，李前總統是他在擔任公務人員的老長官，個人其實和他很少接觸，只有一次他榮獲十大模範公務人員時，獲得李前總統和考試院長官的表揚，台灣民主歷程當中，他也是見證人之一，感謝他為台灣民主貢獻、為國家努力付出，真的很謝謝。 (中時 ) #李登輝 #侯友宜 #前總統 #總統 #李前總統 #民主 #貢獻 #病逝 也許您會感興趣 政治熱門新聞 李登輝臨終沒人敢「拔管」曾文惠關鍵一句話 家屬決定了 - 政治 李登輝與國民黨仇未解？鄭佩芬先拋「要講真話嗎」終爆秘辛 - 政治 趙少康爆：李登輝敬酒時看到阿扁的反應 - 政治 為何當年李登輝凍省封殺功臣宋楚瑜？錢復曝內幕 - 政治 廖燦昌遭起訴求重刑 羅智強轟蘇貞昌：還有臉幹下去？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。