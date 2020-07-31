蘋果公司周四公布創下歷史記錄的強勁季報，包括營收達到597億美元、產品與服務部門實現2位數增長，在受到新冠肺炎疫情重創的時期，其表現遠遠超過市場預期。蘋果並宣布1股拆為4股的計畫，於8月底實施。

周四蘋果盤後股價大漲6.44%，報409.55美元，首度突破400美元大關，再創歷史新高。

受到新冠肺炎疫情相關的防疫措施影響，上季蘋果零售店大規模關閉，尤其在美國，但在家上班的趨勢及強勁線上銷售，為整體營運帶來提振。

基於這場疫病帶來的不確定性，蘋果連續第二季不提供財測，且財報長梅斯特里（Luca Maestri）在法說會上表示，蘋果預期今年秋季iPhone供應將延後數周。這意味著iPhone 12可能要延至10月才登場。蘋果通常在9月下旬發表新iPhone手機，但今年新冠肺炎大流行已經打亂所有計畫，且幾乎使商務旅行完全中斷。

蘋果第三財季（截至6月27日）營收年增近11%，為596.9億美元，遠優於市場預估的522.5億美元，並創下歷來同期新高。蘋果的業績向來呈高度季節性，第三財季通常是蘋果全年增長最慢的季度，但今年即使疫情肆虐全球，蘋果在這個原本應該是淡季的時期卻繳出十分亮眼的成績單，其所有主要產品線營收都較前一年同期成長。

新冠肺炎疫情與相關之居家隔離措施，帶動許多蘋果產品的需求，雖然iPhone業務營收僅小幅成長，但其他產品業務強勁增長。iPhone業務營收年增1.66%，為264.2億美元，仍優於市場預期的223.7億美元。iPad營收年增31%，為65.8億美元，遠超出市場預期的48.8億美元。Mac營收年增21.6%，為70.8億美元，高於市場預期的60.6億美元。其他產品事業（包括AirPods、Apple Watch）年增16.7%，為64.8億美元，亦優於市場預估的60億美元。

庫克在法說會上表示，儘管庫存短缺，但該季Mac電腦與iPad業績表現仍然強勁，他在接受媒體訪問時並表示，是在家上班的工作趨勢帶動產品銷售成長。

第三財季服務事業營收年增14.85%，為131.6億美元，略低於市場預估的131.8億美元。庫克表示，蘋果比原定計畫提前6個月實現了服務營收較2016財年倍增的目標。

此外，蘋果第三財季每股盈餘年增18%，為2.58美元，優於市場預估的2.04美元。毛利率為38.0%，符合市場預期。截至季底，蘋果持有現金1938.2億美元，較第二財季增加。

庫克表示，在今年早些時候曾暫時歇業後，現在全球約75%蘋果零售店已經重新開張，他並表示從Android手機轉向iPhone的用戶成長非常顯著，部分由今年早些時候推出之399美元平價iPhone SE所驅動。

蘋果宣布將實施1拆為4的股票分割計畫，這是該公司第5次分拆股票，之前是在2014年的1股拆為7股，以及分別在2005、2000與1987年的1股拆為2股。該公司並宣布配發現金股利0.82美元。

(時報資訊)