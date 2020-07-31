日本各大報31日都在頭版刊載前總統李登輝辭世的消息，《產經新聞》還以頭版頭條「民主化之父」的標題大篇幅地報導。《朝日新聞》3版以「背負悲哀的民主先生 李登輝體現台灣的近現代史」為標題，介紹李登輝的生涯致力於讓民主主義和台灣人意識在台灣社會生根。

朝日在報導中指出，李登輝與已故日本作家司馬遼太郎對談時曾提及「身為台灣人的悲哀」，並說出長期被外來政權統治的台灣近現代史。朝日報導，在推動民主化的同時，李登輝還讓「本土化」「台灣化」等台灣人意識生根。

朝日指出，李登輝為對抗中國國家主席習近平提出的「中國夢」，曾在台灣演講時說，那我們的「台灣夢」如何呢？他訴求要台灣成為「正常的國家」。

朝日強調，台灣的民主主義和台灣意識根深蒂固，似乎對日漸激烈的美中對立、世界局勢也會造成影響。

產經報導，李登輝重新評價戰前(日據時代)的教育制度和基礎建設等日本的功績，使年輕世代能以公平的評判日本，對日本產生親切感。台灣與自90年代起加速反日教育的中、韓的差別就在此。李登輝曾說，「我現在也一直有著戰後日本人失去的純粹的日本精神，所以才能度過政治的苦難。」

產經還提及，中國國家主席習近平在逼台灣接受「一國兩制」時，阻止統一台灣野心的正是李登輝在台灣確立的「台灣人意識」，現在即使李登輝辭世，也不會動搖，讓習近平能採取的統一手段有限。

報導中還指出，李登輝退休後為了讓台灣成為「正常的國家」而推動制定新憲法，還公開表示，釣魚台列嶼是日本的。

(中時新聞網)