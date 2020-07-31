自行車產業鏈近日股價啟動第二波多頭攻勢！今日早盤包括巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）等自行車三雄，股價分別上漲約3%！其中，桂盟量價齊揚、盤中最高漲幅達7%、股價站上179元，成交量已衝破千張。

巨大、美利達因中國共享單車影響遞減，帶動當地自有品牌需求倍增，加上歐、美市場近期代工品牌也大舉釋出倍增訂單需求，使得整體訂單能見度已看到明年，雙雄滿手訂單、產能滿載！

其中，巨大在後疫時期，受惠歐、美國家鼓勵並補貼民眾購買自行車以取代大眾運輸工具，目前訂單滿手、產能滿載，無論6月或第二季、上半年營收，均創歷史同期新高。法人預期，隨著匈牙利廠7月投產，助攻巨大歐洲市場如虎添翼，今年整體營收年增一成、上看700億可期。

歐、美自行車零售市場熱銷，全球鏈條大廠-桂盟受惠最多，兩岸鏈條目前產能滿載，不僅新車款鏈條訂單持續湧入，就連歐美修補市場同樣暢旺。

(工商 )