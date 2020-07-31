就在大陸CBA將於31日展開季後賽之際，林書豪在個人IG進行球迷問答，當被問到CBA跟NBA的不同，他說：「跟本土隊友講中文，雖然我一開始聽不懂北京腔，與外援隊友說英文，有時候感覺自己是個翻譯，但跟裁判激烈抗議就講中文！」

至於CBA跟NBA哪個聯盟更需耐力，林書豪的回答很專業，「肯定是CBA，我每場球都是對方防守重點，所以打完我都很累，假如你說的是賽季長短，NBA一整個球季下來更需耐力，因為比賽更多、客場更多，整個賽季時間很長。」

但提到兩個聯盟真正不同，林書豪表示，應是有無防守3秒，對他而言，最棘手的差別就是CBA沒有防守3秒，總有1個對手站在籃下，準備2到3人的包夾，他在進攻之際，如果只靠中距離或拋投，很難切到禁區裡面，因為籃下都滿了。

至於林書豪預測的CBA與NBA本季總冠軍，「CBA的冠軍當然是我們北京首鋼，NBA我預測是密爾瓦基公鹿，因為他們陣容與風格穩定，球員也健康，但也說不準，因為其他球隊很優秀。」看來連他自己也不太支持前東家湖人摘冠。

(中時 )