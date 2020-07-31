軸承廠瑞穎工業打入美國龍頭電商自動倉儲物流系統及快遞業供應體系，搭上宅經濟而受益，第二季及上半年合併營收均創同期新高，獲利遭新台幣兌美元匯率侵蝕，上半年EPS為5.05元而為同期次高，不過31日股價不給力，以162.0平盤開出，目前呈現下跌走勢。

瑞穎生產軸承去年開發新產品及新客戶，打入美國電商及外遞物流業體系，出口美國絲毫未受疫情影響。第二季合併營收4.20億元、營業利益1.18億元、認列匯損金額907萬元，稅前淨利1.09億元、本期淨利0.88億元、EPS從去年同期2.53元略減為2.52元。

瑞穎上半年合併營收攀升至8.29億元，創同期新高，營業利益2.26億元，認列匯損620萬元，稅前盈餘2.2億元、本期淨利1.76億元，EPS由去年同期4.96元增至5.05元，未能超過2016年上半年EPS為5.28元，是同期歷史次高。瑞穎主管表示，美國是瑞穎外銷最大市場，第三季外銷出貨正常，未受美國疫情再起影響。

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