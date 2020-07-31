到底是樣品屋還是大學宿舍？

近來有不少大學進行學校宿舍的新建、改裝，為的就是要在少子化的浪潮之下，增加吸引年輕學子的魅力。因此各大學幾乎是卯足全力在改造宿舍從前那種狹窄、空間擁擠的印象，新完工的宿舍樣貌更是長得像樣品屋，更精確一點的說法根本就像IKEA中的示範房間，讓不少網友直喊「想重考、想轉學」。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查討論度最高的10所近三年內有進行改造或新建的大學宿舍，究竟會有哪些大學讓人「超想入住」呢？

第十名－銘傳大學

河景第一排建案等級大樓

台北市地狹人稠，許多北市境內大學會把宿舍選址選在新北市地區，台北銘傳就將宿舍安排在三重區內，位置臨近淡水河畔，向國稅局承租，共用同一棟大樓，整棟大樓幾乎是用建案等級來進行規劃，外觀就和一般的建案大樓沒什麼兩樣。

有網友就討論到這簡直就是「河景第一排」的規格，且鄰近商圈讓同學們感到相當方便。而學生宿舍的樓層最高還有到24樓，也是非常少見的例子，讓不少同學直呼特別。

第九名－國立中央大學

動靜皆宜高級活動空間

位在桃園的中央大學，引起討論的是男九舍的部分，許多網友都以「變得超高級」來議論宿舍空間，不僅房間的配置有所改變，連公共活動空間學校也有完善的改建措施，不但有舞台階梯的區域可以辦理人文藝術活動，還有多功能的討論區，甚至還有桌球區及韻律教室，可謂「動靜皆宜」的活動空間規劃。

當然房間內的配置也被稱讚是相當有設計感，就有就讀中央的網友就認為學校近來相當積極為校園規劃。

第八名－中華大學

藍白色的文創青旅系宿舍

新竹的中華大學，也是最近改造宿舍的幾所大學之一。第二宿舍的三人房型，是受到最多關注的宿舍空間。走廊藍白色系的大色塊牆面，被許多人認為相當具有設計感，且讓人有種置身在文創青旅的感覺。走進室內空間也有與過去一般宿舍不同的舒服氛圍，是可以讓人感到自在的空間。

有就讀中華大學的網友就說，住起來真的蠻不錯的，不過他同時也提到，整間房間的敗筆，就是椅子上以油漆漆上校產字樣的標誌。

第七名－輔仁大學

置身IG網美打卡夢幻空間

被網友稱為「妹子產生中心」的輔仁大學，其宜聖宿舍也在近年重新裝修完成，每個空間都彷彿是IKEA的樣品空間一樣，舒適的燈光、沙發、床，不僅僅有溫馨感更有種家的氛圍，但又不失設計感，讓不少網友都相當喜愛。

更有網友覺得新佈置的空間就像是IG網美會打卡的夢幻空間一樣，空間配色甚至有馬卡龍粉色系的配置，讓人每天都迫不及待的想要回到宿舍。

第六名－嘉南藥理大學

有著夜店般的健身中心卻有家的幸福感

嘉南藥理大學引起不少討論的是其英傑六舍，其實英傑五舍與六舍都有著不少討論，不論是在外觀上還是在內裝潢都相當具有設計感，且頗有溫馨的「家的氛圍」，在不同的空間配置上更有不同的裝潢設計，心情上也讓人感受到有所轉換。

就有網友提到六舍的交誼廳彷彿置身在餐廳，房間就像是自己的家，而健身房卻有種夜店感，是相當具有巧思的空間規劃。而且一進門就可以看到鞋櫃、衣櫃，相較於北部大學來說是相當奢侈的設備。

第五名－國立交通大學

根本飯店大廳的低調奢華交誼廳

交大的南區12舍的交誼廳改造，給人一種低調奢華的感覺。整個交誼廳的空間佈置以黑色、金色及大地色系來規劃。在這個交誼廳中還不只有休憩的地方，還能看電影、電視，更有多項運動器具可供使用，奢華感十足。

網友認為「這根本飯店」，極具設計感的空間讓不少校友很想「重返校園」，更有網友發現宿舍內還有以前的空間舊照展示，與現在裝修完畢的樣貌形成強烈的對比。

第四名－國立中興大學

一甩最爛宿舍成文青好宅

中興大學過去因為有「水泥床」，被網友稱之為「最爛宿舍」。不過經過近年的改造，興大已經一甩過去的舊名，甚至被奉為是「文青好宅」。其床位規劃已經不再走「水泥風」，而是改以木頭色來作為宿舍內的主視覺。

宿舍改造的消息傳開後，不少校友紛紛拿自己以前睡水泥床的例子來告訴學弟妹有多幸福，更有校友指出自己好像太早畢業了，希望能再次重回校園體驗新宿舍。

第三名－國立屏東大學

國境之南的豪宅系宿舍

位於國境之南的屏東大學，其屏商校區內新落成的第二宿舍引起不少討論。斥資3.2億來建造，被稱之為是「豪宅型」的宿舍。因為外觀就相當具有設計感，且與過去的宿舍風貌落差頗大，因此引起不少當地人討論。

宿舍建築還能回收雨水後用來澆灌周遭植栽，還有綠能光電系統，可以說是一棟「綠建築」，也成功的引起話題，讓該校同學都想「搶床位」，更羨慕中籤能夠入住的同學們。

第二名－逢甲大學

總統認證質感青旅系宿舍

逢甲大學的福星宿舍也是近來討論最多的熱門宿舍，甚至連蔡英文總統都到逢甲的福星宿舍去參訪。滿滿的質感青旅氛圍，以黑色與深木色作為宿舍視覺得主要基調，除了低調奢華，更帶有溫馨感，因為裝潢極具特色，讓不少「校外人士」紛紛注意到該宿舍，引起巨大的迴響。

更有網友表示「想轉學」，就是為了要入住該宿舍。宿舍中的衛浴設備以及交誼空間等配置也都有不少網友討論，成功地引起矚目，更讓校內校外的學生，都想「搶著入住」。

第一名－國立臺北大學

與「是在哈樓」無緣的晨曦樓

引起最多討論的是國立臺北大學新建的宿舍－晨曦樓，其外觀以階梯狀呈現，相當具有設計感，將在今年要啟用，因此網友大多都是針對其外觀及示意來做討論。

不過引起更多討論的其命名活動，北大校方當時舉辦了為宿舍命名的活動，引起外界諸多討論，因為最終票選第一名的是當時正夯的流行語結合的「是在哈樓」，不過最終校方並沒有採納，而選擇了晨曦樓，引起了校內同學與外界的諸多討論，可以說是另類引起話題的宿舍。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年08月01日至2020年07月30日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『豪華改造大學宿舍』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)