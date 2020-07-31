網友發現蔡依林昨上午突然清空關注。（圖／翻攝自jolin_cai IG）

天后蔡依林（Jolin）常透過IG分享生活近況，也會與粉絲互動，日前她才分享自己戴著美樂蒂髮夾和吳清峰、許如芸、蔡健雅等人的聚餐照片，大秀凍齡美顏。最近有網友發現她突然清空了IG關注，發了一張藍天白雲夕陽照，未多作解釋，引來網友熱議。

蔡依林先前曬出與吳清峰、許如芸、蔡健雅聚會紀錄照，自曝少根筋一面，寫下：「昨晚，霸氣的拿了健保卡要結帳，把服務生給羞歪」，昨她又PO出自己美人魚美甲照、天空照、和與運動品牌合作的照片，有眼尖粉絲問：「美人魚怎麼把所有關注都取關啦？」

消息傳到微博，有人猜蔡依林是否最近心情不好，另有人說：「以前也清空過啊，今天一早就清空了，所以呢？」、「本來就關注了一堆做蛋糕的，可能是專輯要來了」、「首先，蔡依林的ins關注的都是蛋糕+寵物博主；其次，她今早就清空了關注哦」、「上次清空，就出了uglybeauty」。

(中時新聞網)