大同(2371)今早盤中觸及跌停價16元，創2017年12月以來的新低價。外資連續9個交易日賣超大同，昨天更擴大賣超張數逾3000張。

欣同、新大同負責人林宏信的股臨會申請案，大同公司已回覆，強調公司董事會可正常運作，並重申剔除股東投票權是依法有據；另，三圓建設董事長王光祥案的意見，預計下周到期，經濟部傾向大同公司回覆後，兩案一併討論。

針對華映股東自救會昨天集結金管會抗議遞交「陳情書」，大同代子公司華映提出說明，大同公司對中華映管(股)公司綜合持股約39.67%。

(1)中華映管(股)公司(下稱華映)於109年6月23日依法召開109年股東常會，因出席股數未超過已發行股份總數二分之一，但已達已發行股份總數三分之一以上股東出席，故依公司法第175條規定以出席股東表決權過半數之同意，為假決議；對於此次假決議，華映將於7月31日再行召集第二次股東會，只就109年6月23日股東常會通過假決議之議案「108年度營業報告書及財務報表承認案、108年度虧損撥補承認案」兩案進行決議。

(2)華映於108年12月30日召開108年第1次股東臨時會決議通過處分楊梅廠及龍潭廠資產、土地、廠房暨生產線等，處分資產取得之價金將存入信託專戶，用於償還員工債權、有擔保債權、無擔保債權，以及支付資產處份期間之相關營運維持費用，並依據華映之「取得或處分資產處理程序」及相關法令規定辦理。華映業已聘請專業鑑價師進行鑑價，並對外進行公開招標。

(3)華映106年度及107年度財報已分別於107年及108年股東常會決議通過。

(4)另有關華映取得華映科技(集團)股權所為之承諾事項，華映已於108年3月15日、3月21日、3月25日、4月11日發佈之重訊中詳細說明澄清。

(5)經向大同公司查證，華映公司向大同公司之資金借貸，皆已由大同公司依規定公告。

(6)大同公司與華映為兩家獨立公司，一切營運皆依法依規辦理所有業務。

(時報資訊)