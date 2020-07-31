1.華邦電(2344)：上季獲利逾7億元轉盈，昨獲外資轉買超2,522張，惟集邦唱衰NAND Flash每況愈下，今早股價跌逾1.5%，失去季線。

2.南亞科(2408)：本土法人相挺，早盤股價開低走高，企圖拿回月線。

3.台積電(2330)：昨夜ADR收跌3.31％，早盤股價探至426元，回測5日線。

4.世界(5347)：昨三大法人合計買超782張，支撐早盤股價逆勢彈升逾1.5%。

5.三商(2905)：轉投資生醫、三倍券等題材吸引外資連三日擴大買超，昨放量掙脫5日線糾結，今早續衝漲逾5%，30關在望。

6.三顧(3224)：自體纖維母細胞移植獲「特管法」核准，早盤強漲逾5.5%。

7.華航(2610)：貨運發威，Q2獲利上看20億元，股價上揚逾2%，重返10日線。

8.欣銓(3264)：Q2獲利飆新高，攜H1齊登同期高，晨盤挾量衝漲逾7.5%，飆上波段高點。

9.譜瑞-KY(4966)：第2季獲利創高賺一股本，全年再拚賺3股本，早盤高漲逾7%，再登1245元之短波高價。

10.聯詠(3034)：LDDI價格增溫，Q3營運續看俏，買方積極墊高，股價上攻逾5.5%，再戰300元關卡。

11.楠梓電(2316)：外資、自營商轉偏多，股價底部反彈，漲逾2.5%。

12.新至陞(3679)：上半年稅後盈餘2.73億元，EPS 4.39元，開盤跳空漲停。

13.鴻海(2317)：受惠蘋果財報好消息，部分買盤逢低進場，今早反彈1.5%。

14.台開(2841)：新埔推出800坪別墅案，早盤攻高3%，站上5日、10日、月線、季線之上。

15.勤凱(4760)：上半年交出亮麗成績單，股價來到低水位，早盤站上70元，漲幅達3%。

16.優群(3217)：上半年業績旺，每股純益3.38元，業績帶動股會大漲逾7.5%。

17.TPK-KY(3673)：Q2每股賺0.76元勝預期，Q3營收估季增2成，晨盤直攻漲停鎖住，登半年高。

18.友達(2409)：谷底過，營運逐季好轉，獲外資連4買，激勵晨盤逆勢走揚3%，重返10元票面。

19.杏國(4192)：新藥SB05PC三期臨床試驗達收案人數，股價連拉2根漲停慶賀。

20.晶電(2448)：MiniLED大聯盟題材續燒，近期獲三大法人偏多操作，早盤挾量衝高4%，改寫2年高價。

21.元晶(6443)：訂單能見度直達年底，第三季產能滿載，晨盤震盪翻揚4%，強登逾4年高峰。

22.華新(1605)：陸建案助陣，貢獻EPS 0.3元，早盤挾量漲逾1%。

23.順達(3211)：三大法人連2日買超，早盤續漲。

24.光寶科(2301)：第二代接棒，外資昨轉買超，早盤放量漲逾8%，跳上所有短均。

(時報資訊)