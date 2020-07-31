美GDP創新低，周四美國原油期貨跌逾3.3%；美國政府於周四(30日)公布第二季GDP成長率，受到新冠肺炎衝擊影響，GDP大幅萎縮了32.9%，是美國自1947年以來的最大跌幅。主要原因為美國各州政府在消費支出、出口銷售、存貨投資等方面受疫情影響表現不佳，加上失業率更是達到1930年代經濟大蕭條以來最高水位14.7％，令投資者感到擔憂。

與此同時，美國總統川普拋出可能延後美國總統大選的震撼彈，引發市場譁然。能源避險基金Again Capital創業合夥人John Kilduff表示，如果選舉日期受到挑戰，美國可能會出現嚴重的政治不確定性；其中美國原油跌幅 3.3%，倫敦原油跌幅1.9%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌1.35美元，報每桶39.92美元；8月熱燃油跌0.04美元，報每加侖1.21美元；8月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖1.22美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌0.81美元，報每桶42.94美元。(商品行情網)

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