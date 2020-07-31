料出口量增，周四馬來西亞棕櫚油收高；因貿易商預測出口量將大幅回溫，加上印尼的生物柴油計畫重新回到正軌，並預計於明年開始實施，因此提振棕櫚油市場，促使馬來西亞棕櫚油價格走揚。

據消息指出，7月棕櫚油出口量將高於6月，加上市場擔心因受大雨所影響的產量尚未恢復，未來幾周可能進一步支撐馬來西亞棕櫚油價格。

終場10月交割的棕櫚油上漲1.25％至2,678馬幣（631.90美元），為近5年最大單月漲幅；大連期交所豆油上漲2.4％；芝加哥期交所豆油上漲0.4％。(商品行情網)

(時報資訊)