《商情》料出口量增 周四馬來西亞棕櫚油收高 10:002020/07/31 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 料出口量增，周四馬來西亞棕櫚油收高；因貿易商預測出口量將大幅回溫，加上印尼的生物柴油計畫重新回到正軌，並預計於明年開始實施，因此提振棕櫚油市場，促使馬來西亞棕櫚油價格走揚。 據消息指出，7月棕櫚油出口量將高於6月，加上市場擔心因受大雨所影響的產量尚未恢復，未來幾周可能進一步支撐馬來西亞棕櫚油價格。 終場10月交割的棕櫚油上漲1.25％至2,678馬幣（631.90美元），為近5年最大單月漲幅；大連期交所豆油上漲2.4％；芝加哥期交所豆油上漲0.4％。(商品行情網) (時報資訊) #棕櫚油 #馬來西亞 #收高 #量將 #期交所 也許您會感興趣 財經熱門新聞 李登輝「戒急用忍」！25年後今天 台積電、聯電兩樣情 - 即時 網爆銀行10員工包牌中15.6億集體離職 台新銀回應了 - 財經 拚過台積電直攻3奈米？ 死敵Q2暴賺2千億還揭驚人強招 - 財經 1分鐘讀財經》500檔除息變貼息悲劇 股利大翻車 - 財經 「郭台銘們」夢魘來了 ！蘋果逼台、陸廠指腹為婚 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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