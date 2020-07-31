住商不動產企畫研究室統計旗下加盟店七月成交業績，全台與上月相比減少4.5%，較去年同期量增18.6%，六都各自表現，台北市月減16.4%，年增30.4%；新北月減19.7%，年減3.1%，桃園月減10.8%，年增22.0%，台中月增2.2%，年增8.9%，台南月增8.7%，年增34.7%，高雄月增10.6%，年增12.6%。住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，低利與高成數帶動本波買氣，不過買方因為購買力沒有辦法提升，加上經濟局勢不穩，態度轉攻為守，在較高價區更為明顯。

綜觀六都表現，月成長北三都表現不佳，北市、新北與桃園均減，年成長除新北減少3.1%外，其餘均增加，以台南表現最佳，成長達34.7%，徐佳馨分析，北三都近期價格處於高點，買方購買力沒有增加，也讓成交表現不佳。台南受惠於重大建設與招商成功，帶動區域房市活絡的重要因素。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡認為，疫情逐漸趨緩，惟國際情勢仍不穩定，整體經濟有待觀察，但國內游資充沛、利率探低，自用及資產布局的需求仍大，建議買方可以積極看屋及出價，商用不動產也必須注意供需走勢及物件條件，以利掌握合理價格。

(時報資訊)