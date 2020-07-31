谷歌母公司Alphabet上季財報優於市場預期，但也是該公司有史以來營收首次衰退，因新冠肺炎疫情導致經濟成長放緩及廣告商縮減支出。

周四Alphabet盤後股價小漲0.50%，報1,546美元。

Alphabet第二季營收年減2%，為383億美元，優於市場預估的373.7億美元，為該公司歷來首次衰退，並創下上市16年以來最疲弱的表現。

其中，YouTube廣告營收為38.1億美元，優於市場預估的37.8億美元。谷歌雲端事業營收為30.1億美元，略低於市場預估的30.6億美元。流量獲取成本（TAC）為66.9億美元，略高於市場預估的66.7億美元。

其他營收（包括Pixel手機等硬體）為51.2億美元，較去年同期的40.8億美元成長。Other Bets業務（包括自動駕駛事業Waymo與生命科學部門Verily）營收由去年同期的1.62億美元跌至1.48億美元，營業虧損達11.1億美元。

Alphabet第二季淨利年減30%，為69.6億美元。經調整後每股盈餘為10.13美元，優於市場預估的8.21美元。該公司董事會亦通過以最多280億美元買回自家Class C股票的提案。

不含約聘人員在內，Alphabet第二季增聘約4,000名全職員工，財務長Ruth Porat表示，集團將繼續減緩人力的年成長速度。

(時報資訊)