新唐(4919)受惠新冠肺炎帶動居家辦公、遠端教學等趨勢帶動，新唐第二季營運大爆發，營收、獲利同步寫下歷史新高，展望第三季，新唐持續看拉貨動能強勁，惟今日受到大盤走弱影響，新唐開高後翻黑壓回，小跌約0.8%。

新唐第二季合併營收30.61億元、季增加43.5%、年成長18.5%，單季營收創歷史新高，單季營業利益3.37億元、季增加32.7倍，較去年同期成長30.8%，歸屬母公司稅後淨利3.33億元，季成長逾29倍，與去年同期相較成長81.0%，獲利也同步寫下歷史新高，每股淨利1.16元，單季毛利率季41.2%，季增1.6個百分點，較去年同期提升0.9個百分點。

新唐上半年度合併營業收入為51.94億元，較去年同期增加12%，稅後純益為3.44億元，累計上半年每股盈餘為1.2元。

新唐上半年度主要產品線持續於目標應用領域取得佳績，包括發表最新內建16KB~512KB Flash完整產品組合的3V M031系列微控制器；並與Amazon合作，推出可開發Alexa Connect Kit(ACK)功能之NuMaker-M032評估板，讓傳統設備易於升級為智慧裝置；此外，NAU8315高效能單通道D類音訊放大器之量產、伺服器遠端管理控制晶片(BMC)對企業及雲端網路客戶持續出貨以及USB Type-C連接埠控制器(TCPC)結合筆電嵌入式控制器(NB EC)成功導入Chromebook，加上電源管理IC的需求對晶圓代工服務之挹注，亦為上半年度之成長動能。

在新產品與發展方面，新唐科技除將持續研發以M254為核心，可應用於智慧家庭語音識別，並帶有觸控及LCD面板之低功耗NuMicro Arm Cortex M23系列微控制器、可應用於工業控制及物聯網，高性能之微控制器及微處理器、NAU83G10及NAU83G20等智能音訊放大器外，並開發OpenBMC開源程式韌體支援雲端服務的終端客戶。而晶圓代工服務方面，新唐科技將持續開發新一代BCD製程並拓展Half bridge HVIC製程客群，期藉此提升產品競爭力並擴大市場範圍。

展望第三季，由於為傳統旺季，新唐看好筆電嵌入式控制晶片出貨續強，加上MCU產品陸續打入5G基地台，樂觀看好第三季拉貨動能將延續。

(時報資訊)