民主先生永別了 蔡英文要求給李家最高規格協助

前總統李登輝昨晚病逝，享耆壽98歲。總統蔡英文昨在臉書表達最深的悼念，蔡英文今（31日）與行政院長蘇貞昌一起出席「2020台灣資本市場論壇開幕式」，再度發表談話。蔡英文感念李前總統在風起雲湧時代，帶領台灣寧靜革命方式走出威權。

李登輝昨天辭世，蔡英文隨即透過臉書表達最深哀悼與不捨。她說，李的精神會引領新時代的台灣人，追求「生為台灣人的幸福」。這一席話意義深遠，因為李登輝當年曾對日本作家司馬遼太郎說過「生為台灣人的悲哀」，從悲哀到幸福，象徵台灣領導人心境的傳承。

前總統李登輝昨晚辭世，蔡英文總統今出席「2020台灣資本市場論壇開幕式」致詞時表示，李前總統在風起雲湧時代，帶領台灣寧靜革命方式走出威權。

總統致詞時一開頭即指出，昨天晚上，前總統李登輝辭世，是台灣社會共同關心的大事，藉由這個機會與場合再次表達最深切的哀悼。

她說，李前總統是眾所週知的「民主先生」，在全球化風起雲湧時代，他帶領台灣以寧靜革命方式走出威權，也確保台灣經濟體制的健全與繁榮。

(中時新聞網)