連任選情陷入低迷數周的美國總統川普30日投下震撼彈，聲稱基於疫情且不願擴大郵寄投票，建議延後大選日期，等待疫情好轉、人民可安全投票之際再舉行大選，然而此言一出立即遭各界抨擊，不僅政壇上死對頭、眾議院議長裴洛西直嗆「憲法規定選舉日期由國會決定」，連同黨議員也看不下去，稱總統沒有這種權力。對此，川普才改口稱「不想延期」，只是擔心郵寄選票。

據美媒《國會山莊》（The Hill）報報導，他比任何一位都想要選舉結果，不想延期，想如期進行大選，「但我也不想要等到3個月後才發現選票都不見了，這種選舉沒有任何意義」。他指出，郵寄選票延遲送達恐造成問題，並表示可能需要數週、數月甚至數年的時間才能解決。不過選舉專家早已表示，並無證據證實川普所說的郵寄投票會造成選舉詐欺。

Article II, Section 1 of the Constitution states:



“The Congress may determine the Time of choosing the Electors, and the Day on which they shall give their Votes; which Day shall be the same throughout the United States.” https://t.co/NIaa7mQVnn — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 30, 2020

川普的延後選期提議，也引起黨內外大力抨擊。裴洛西（Nancy Pelosi）轉貼川普貼文並表示，「根據憲法，國會可以決定何時舉行大選」；而與川普最親近的共和黨議員葛蘭姆（Lindsey Graham）也表示，雖然他也關切郵寄投票可能造成的問題，「但我不相信我們應該延遲大選」，「我想這絕對不會是什麼好主意」。參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）也強調，11月3日的大選將「如期」舉行，且美國即使在歷經危機之際，也從未延遲過大選。

(中時新聞網)